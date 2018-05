Spari in scuola media Indiana, 2 feriti

E' di due feriti il bilancio della sparatoria nella scuola media dell'Indiana, dove il sospettato e' gia' stato fermato ed e' sotto custodia della polizia. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Lo riportano i media americani. Ad aprire il fuoco e' stato uno studente. I due feriti sono un insegnate e un altro studente, le cui condizioni sono al momento chiare. I due sono stati trasportati in ospedale. ''le nostre preghiere sono con coloro che sono stati colpiti da questa orribile situazione'', afferma il governatore del l'Indiana, Eric Holcomb. ''Io e Karen preghiamo per le vittime di questa terribile sparatoria in Indiana'', afferma il vice presidente Mike Pence, che prima di assumere l'incarico era governatore dello stato.