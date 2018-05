Casa Bianca: salta il vertice fra Kim e Trump

La Casa Bianca ha annunciato che è saltato il previsto vertice a Singapore fra il presidente leader nordcoreano, Kim Jong-un, e il presidente americano, Donald Trump.

Trump ha scritto al leader nordcoreano per annunciargli la cancellazione del vertice: "Apprezziamo il suo tempo, la pazienza e lo sforzo nelle recenti trattative relative al summit, in calendario il 12 giugno. Siamo stati informati che l'incontro è stato richiesto dalla Corea del Nord, ma questo per noi è irrilevante.Tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro", afferma Trump, sottolineando che il "summit di Singapore non si terrà".