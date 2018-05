Usa: 10 impiegate McDonald's 'molestate'

Dieci dipendenti ed ex dipendenti di McDonald's hanno presentato reclami contro l'azienda per molestie sessuali in otto stati Usa. Le donne sostengono che i loro colleghi o supervisori le hanno molestate, e quando hanno segnalato il comportamento inappropriato sono state ignorate, hanno subito ritorsioni o perso il lavoro. Una donna ha dichiarato che un supervisore di un locale del fast-food in franchising a Chicago si e' vendicato riducendo le sue ore di lavoro, dopo che lei aveva raccontato di aver subito molestie sessuali da un manager. Altre denunce sono state depositate presso la Commissione per le pari opportunità in stati tra cui Michigan, Florida e Louisiana. McDonald's ha detto di prendere le accuse di molestie sessuali "molto seriamente": "promuoviamo un trattamento rispettoso per tutti, non c'è posto per molestie e discriminazioni di alcun tipo sul posto di lavoro. Confidiamo che chi gestisce in franchising il 90% dei nostri 14 mila ristoranti negli Usa faccia lo stesso".