Spd a congresso, verso presidente donna

Si apre a Wiesbaden, in Germania, un congresso speciale, di portata storica, dei socialdemocratici tedeschi, che per la prima volta in 155 anni, affideranno la presidenza a una donna. Candidata di punta, data chiaramente per vincente, è l'ex ministra del Lavoro Andrea Nahles, 47 anni, anima di sinistra del partito. Contro di lei si candida la sindaca di Flensburg, Simone Lange, 41 anni, che rivendica un "rinnovamento vero". Il suo predecessore, Martin Schulz, che si è ritirato subito dopo le trattative per la nuova Grosse Koalition, inseguendo il sogno di diventare ministro degli Esteri - amaramente tramontato - era stato eletto con il 100% dei consensi, nel pieno dell'ondata di entusiasmo per l'ingresso nella scena politica tedesca. Un esito elettorale evidentemente irripetibile. Dal suo passo indietro, i socialdemocratici sono stati guidati in forma commissariale da Olaf Scholz, oggi vicecancelliere e ministro delle finanze del nuovo esecutivo.