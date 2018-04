Macron-Merkel, presto visione comune Ue

"Entro giugno abbiamo l'obiettivo di presentare una visione comune" per l'Europa. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa con Angela Merkel, presso il cantiere del nuovo castello di Berlino.

"Abbiamo deciso che per il vertice di giugno avremmo affrontato grandi temi centrali", ha detto Merkel. Fra i temi centrali da trattare entro l'estate, la cancelliera tedesca ha citato, fra gli altri, il sistema dell'asilo, l'unione bancaria e la competitività dell'Europa. "La nostra comune sovranità viene messa alla prova", ha detto poi Macron nella conferenza stampa, citando il rischio rappresentato dai "forti nazionalismi" e ribadendo che "adesso è decisivo" lavorare per il futuro dell'Europa. Merkel ha aggiunto che la Nato "è un grande tesoro che intendo vivere e curare", sottolineando il valore dell'alleanza, al di là delle divergenze che ci sono.

"Serve solidarietà nell'eurozona", ha poi aggiunto Macron: "Nessuna unione monetaria potrebbe sopravvivere senza elementi di convergenza", ha continuato, sottolineando che "questa convergenza ancora non c'è". Quello di cui abbiamo bisogno è una sovranità finanziaria ed economica", ha aggiunto.

Macron ha dovuto attendere molti mesi i tedeschi a causa dello stallo politico in cui la Germania è finita dopo le elezioni.

E adesso che la nuova Grosse Koalition è in grado di agire il negoziato non sarà comunque semplice: la Cdu frena sulle riforme finanziarie dell'eurozona, mentre i socialdemocratici impugnano il contratto di coalizione.