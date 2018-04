Canada: scontro camion-pullman, almeno 14 morti

E' di almeno 14 il numero delle vittime dell'incidente stradale in Canada tra un camion e un pullman che trasportava i giocatori della squadra di hockey giovanile degli Humboldt Broncos: lo scrive Sky News in un tweet senza citare fonti. L'incidente è avvenuto nel Saskatchewan, una provincia del Canada occidentale. Il pullman con a bordo la squadra degli Humboldt Broncos si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, dove era in programma una partita dei playoff.

"Non riesco a immaginare cosa stiano passando questi genitori, il mio cuore è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tremenda tragedia, non solo nella comunità di Humboldt", ha twittato il premier canadese Justin Trudeau.

La polizia canadese ha reso noto che nell'incidente sono rimaste ferite 14 persone, tre delle quali sono in condizioni critiche, riporta la Cbc. A bordo del pullman c'erano 28 persone, incluso l'autista, ma non è stato reso noto per il momento quanti giocatori sono morti nella sciagura. La Bbc online scrive che - secondo l'elenco dei membri della squadra - l'età dei ragazzi che giocano nella Humboldt Broncos va da 16 a 21 anni.

"Esprimo profondo cordoglio, da parte dell'Italia, per le vittime dell'incidente stradale di ieri sera in Canada, in cui hanno perso la vita molti giocatori di una squadra di hockey giovanile. Siamo vicini alle famiglie colpite da questo dolore". Il ministro degli Esteri Angelino Alfano, con un tweet della Farnesina, commenta così il grave incidente nel quale hanno perso la vita 14 persone.