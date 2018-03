Egitto: domani al voto per presidenziali. Sisi senza rivali

- Inizia lunedì in Egitto, per durare tre giorni, il primo e sicuramente decisivo turno delle elezioni presidenziali in cui è già certo che a vincere sarà l'attuale capo di Stato, Abdel Fattah Al Sisi.

I seggi aprono alle 9 ora locale e italiana e risultati ufficiali sono previsti per il 2 aprile. Dopo tre ritiri di candidati più noti e l'arresto o la condanna di due militari che volevano presentarsi alle elezioni, Sisi ha un unico sfidante semi-sconosciuto: Moussa Mostafa, un suo dichiarato ammiratore che ha fatto solo due comizi. Come già nelle elezioni vinte da Sisi nel 2014, anche allora contro un unico sfidante che raccolse solo il 3% dei voti, pure quest'anno l'unico elemento di interesse sarà l'entità dell'affluenza (quattro anni fa fu del 47%). Il capo dell'agenzia Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad al-Hussein, ha sostenuto che le elezioni egiziane si svolgono in un "diffuso clima di intimidazione", circostanza negata dal governo