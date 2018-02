Erdogan: presto assedio alla città di Afrin

"Nei prossimi giorni, l'assedio al centro urbano di Afrin si svolgerà in modo molto più rapido".

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando al gruppo parlamentare del suo Akp ad Ankara. "Per noi è molto importante che d'ora in poi ogni passo che facciamo sia sicuro.

Allo stesso modo ci vuole tempo per prepararsi sul terreno", ha aggiunto Erdogan, confermando così l'intenzione di Ankara di proseguire con l'offensiva contro l'enclave curdo-siriana, nonostante il possibile arrivo nell'area di forze pro-Assad.