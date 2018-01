Russia: fermato e poi rilasciato l'oppositore Navalni

L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato e poi rilasciato dalla polizia in viale Tverskaia, nel centro di Mosca, nel corso della manifestazione antigovernativa "sciopero degli elettori" da lui organizzata. Lo riferisce la testata online Meduza.



La polizia aveva effettuando questa mattina un blitz nella sede moscovita della Fondazione anticorruzione di Navalni, ufficialmente per un "allarme bomba". Gli agenti avrebbero sequestrato computer, server e telecamere.

"Sono stato liberato, grazie a tutti per il sostegno": ha scritto su Twitter lo stesso Navalni in serata



Domenica in molte città russe si svolgono manifestazioni antigovernative e antielettorali organizzate da Navalni contro le presidenziali del 18 marzo, alle quali il blogger non si è potuto candidare per i suoi guai giudiziari, ritenuti di matrice politica da molti osservatori.