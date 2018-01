Migranti: Libia, 86 salvati al largo del confine tunisino

La Guardia costiera libica "ha potuto salvare" ieri 86 migranti, tra cui nove bambini, che erano a bordo di un gommone "16 miglia a nord della zona di Abu Kammash", al confine con la Tunisia. Lo riferisce la Marina libica in un comunicato.

I migranti, tra cui c'erano 15 donne, sono di "13 nazionalità arabe e africane" e sono stati consegnati al "centro di accoglienza di Tajoura", a Tripoli, dopo aver ricevuto "aiuto umanitario e medico", riferisce la nota pubblicata su Facebook.

Era una decina di giorni che la Marina libica non annunciava un recupero di migranti in mare dopo i 234 salvati su due gommoni il 17 gennaio, in quello che era stato il sesto intervento compiuto in una settimana e mezza.