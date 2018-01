Venezuela: opposizione esclusa elezioni

Il Tribunale Supremo di Giustizia (Tsj) del Venezuela ha ordinato l'esclusione della coalizione di opposizione del Tavolo dell'Unità Democratica (Mud) dalle elezioni presidenziali previste entro fine aprile. Il Tsj ha stabilito che siccome il Mud è costituito da diverse organizzazioni politiche, alcune delle quali non sono ancora state registrate come dovuto presso il Consiglio Nazionale Elettorale (Cne), non può presentare un'unica candidatura della coalizione antichavista alle presidenziali.