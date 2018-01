Schulz all'Spd, andiamo al governo

"Sono convinto che la strada coraggiosa sia quella giusta. E penso che non farà male, ma rafforzerà il partito". Lo ha detto Martin Schulz, chiedendo ai delegati dell'Spd a Bonn di votare a favore delle trattative di governo per la Grosse Koalition con Angela Merkel. Un'Spd che accoglie questa sfida "non ne uscirà danneggiata, sarà di nuovo votata e potrà di nuovo vincere", ha aggiunto. "Il documento uscito dai colloqui esplorativi è un manifesto per una Germania europea", ha detto Schulz sottolineando che "lo spirito del neoliberalismo deve finire in Europa e questo possiamo ottenerlo". "Se non ce ne occupiamo noi non lo fa nessuno", ha detto.



Leader giovani Spd, votiamo no al governo con Merkel - "Dobbiamo essere nani oggi per essere di nuovo giganti domani": lo ha detto il leader dei giovani dei socialdemocratici dello Juso, Kevin Kuhnert, parlando al congresso della Spd a Bonn. "I temi comuni con l'Unione sono stati esauriti", ha aggiunto, esortando l'assemblea del congresso di partito a votare contro la Grosse Koalition con Angela Merkel.