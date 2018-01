In 20 anni islam seconda fede negli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Nel giro di una ventina d'anni l'islam potrebbe rimpiazzare l'ebraismo come seconda religione negli Stati Uniti per numero di proseliti. Lo rivela uno studio del 'Pew Research Center' che, combinando tre indagini condotte nel 2007, 2011 e 2017, ha fatto una radiografia sulla crescita dei musulmani in America, che entro il 2040 potrebbero diventare il secondo gruppo religioso dopo i cristiani. Entro il 2050, inoltre, la popolazione musulmana, che nel 2017 contava 3,4 milioni di persone, dovrebbe raggiungere gli 8,1 milioni, pari al 2,1% del totale della popolazione, oltre il doppio dello scorso anno. Tuttavia, anche se la popolazione musulmana cresce rapidamente, rappresenta ancora una piccola frazione negli Stati Uniti, in particolare rispetto ai cristiani. Entro il 2020 la popolazione cristiana arriverà a quasi 253 milioni, 70 volte quella musulmana, mentre nel 2050 superera' i 261 milioni.