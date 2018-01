Bacia uno sconosciuto sulla Torre Eiffel, dopo appello lo rintraccia sul web

Da una scommessa con le amiche alla ricerca del ragazzo del colpo di fulmine. Senza il lieto fine che ci si augurava. E' stato un bacio dato per scherzo a uno sconosciuto sulla Torre Eiffel a spingere la 18enne californiana Juliana Corrales verso la ricerca dell'amore sognato. Dopo quel bacio dato per una scommessa con le amiche, lei non aveva dimenticato quel volto e l'emozione che ne era scaturita dal gesto. E allora ha postato un appello sul web, per rivedere quel ragazzo, fino a riuscire a trovare Gavin.

Poi la delusione, dopo tanta attesa: lui è fidanzato. Ma dopo la scoperta - nonostante tutto - Juliana si è detta contenta per essere riuscita nell'impresa grazie all'aiuto di tutti e ha chiesto al web di non distubare oltre Gavin e la madre. Unica assente in questa storia è la fidanzata di Gavin: lei, sulla Torre Eiffel, forse quel giorno non c'era.