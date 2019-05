Una 'bad company' oggi capitani del futuro

In questi anni sono stati circa 60 i ragazzi, tra i 15 e i 22 anni, che hanno partecipato ai corsi organizzati da New Sardiniasail. Un’ avventura a terra e in mare oltre alla partecipazione a corsi teorici e pratici che hanno lo scopo di insegnare ad andare a vela. Quest’anno al progetto partecipano 5 ragazzi: Alberto, Alessandro, Alessio, Fabio e Marco. Ognuno di loro arriva da un percorso e da esperienze diverse ma tutti oggi hanno una nuova certezza: “Con il lavoro di squadra si superano tante problematiche” a bordo della barca come nella vita a terra. Alessio, 18 anni compiuti durante il percorso con New Sardiniasail, tra i veterani dell’equipaggio, ha finito la sua esperienza ma d’accordo con il capitano Simone Camba ha deciso di proseguire a veleggiare con gli altri ragazzi. “Ho imparato a rapportarmi meglio con le altre persone” racconta Alessio, “della vela non sapevo nulla” poi “è scoppiata una passione” perché “mi fa sentire più calmo e sereno”.