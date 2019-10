Autonomia: Boccia, pronto uno schema entro l'anno

"Io sarò pronto entro fine anno con la legge quadro" sull'autonomia "se il Parlamento ci darà il via libera. Entro fine anno saremo penso in grado di presentare questo schema al Paese, sarà una cornice che garantirà gli ultimi". Lo ha detto il ministro degli Affari regionali e autonomie, Francesco Boccia, al termine dell'incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in cui hanno discusso del ruolo delle Città metropolitane.

"Abbiamo ereditato tanta propaganda, ma fatti zero, alcune proposte unilaterali legittime, in alcuni casi anche comprensibili, ma lontane dal diventare realtà", aggiunge Boccia.