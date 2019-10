Pompeo, 'no' intimidazioni su Ucrainagate e sui dazi avverte: 'La Cina è pericolosa'

"Le domande poste a noi violano in maniera profonda la separazione dei poteri. Risponderemo al nostro obbligo costituzionale ma in modo che siano in linea con il sistema americano e non tollereremo intimidazioni". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo in merito al suo veto agli interrogatori di cinque dirigenti del dipartimento di Stato nell'indagine d'impeachment contro Donald Trump nella vicenda dell'Ucrainagate e confermando aver partecipato alla telefonata tra Trump e il leader ucraino Zelensky.

"Siamo alleati degli Usa e condividiamo le preoccupazioni su determinate infrastrutture strategiche come il 5G. Non abbiamo nessuna intenzione di partecipare ad accordi commerciali che possano ledere la nostra sovranità come Stato". Ha poi detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nella conferenza stampa organizzata dopo il suo colloquio con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Di Maio ha anche ricordato che tuttavia "la nuova normativa in Italia ci rende tra i più avanzati sulla sicurezza in Europa".

"L'Italia è un Paese sovrano ma ribadisco anche in Italia che la Cina ha un approccio predatorio negli scambi commerciali, negli investimenti" e altro e quindi rappresenta "una minaccia comune" per i nostri Paesi. Lo ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo nella conferenza stampa con Luigi Di Maio a Villa Madama durante la quale ha sottolineato come ci sia una "collaborazione stretta" tra Stati Uniti e Italia. A cominciare dagli "ottimi rapporti" che ci sono tra Trump e Mattarella.

LA DIRETTA

"Siamo molto grati all'Italia per la sua leadership efficace in Libia e Africa del Nord", ha poi aggiunto Pompeo e dobbiamo essere "uniti contro l'aggressione dell'Iran". "Voglio ringraziare Roma per le sanzioni contro la Russia finché la situazione non cambia", ha affermato. In Libia "il ruolo degli Stati Uniti per stimolare tutti i protagonisti ad andare verso un cessate il fuoco sarà importante", ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Siamo al lavoro con i nostri partner italiani per convincere che il processo politico deve andare avanti e sono convinto che si possa raggiungere l'obiettivo", ha ribattuto Pompeo.

Ma è soprattutto sui dazi che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio insiste: "In un momento in cui l'economia rallenta, le nostre imprese devono avere certezze e non faremo sconti nel difendere le imprese italiane con tutte le nostre forze", ha assicurato.

Quindi hanno affrontato anche la questione del 5G. "Siamo alleati degli Usa e condividiamo le preoccupazioni su determinate infrastrutture strategiche come il 5G - ha detto Di Maio - non abbiamo nessuna intenzione di partecipare ad accordi commerciali che possano ledere la nostra sovranità come Stato". Di Maio, riferendosi alla norma sulla Golden power approvata dal governo italiano, ha anche ricordato che tuttavia "la nuova normativa in Italia ci rende tra i più avanzati sulla sicurezza in Europa".