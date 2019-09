Di Maio, e' l'ora di introdurre il vincolo di mandato

Luigi Di Maio ha annunciato da New York, a margine dell'assemblea generale dell'Onu, che vuole mettere fine al "cambio di casacche" in Parlamento. "E' il momento di introdurre il vincolo di mandato: se passi ad un'altra forza politica te ne vai a casa", ha detto, aggiungendo che intanto avviera' la procedura prevista dallo statuto del Movimento e che chiedera' il risarcimento di 100 mila euro per i transfughi pentastellati

"Siamo anche noi contro il trasformismo, ma lo si combatte con altri strumenti che introducendo il vincolo di mandato, che altera la nostra Costituzione". Lo dice il presidente dei deputati del Pd Graziano Delrio, interpellato dall'ANSA sulle affermazioni del capo politico di M5s Luigi Di Maio.

"Ancora Di Maio: 'chiederò al Pd di togliere il vincolo di mandato'. No. Un deputato deve essere libero di fare le sue scelte. Poi saranno i cittadini a giudicare liberamente" Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.