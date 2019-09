Di Maio, subito una Commissione d'inchiesta sui fondi ai partiti

"Mi auguro che ci sia il consenso in Parlamento per far partire la commissione d'inchiesta sui fondi ai partiti". Lo ha detto il capo del M5s Luigi Di Maio a Sky Tg24."Penso - aggiunge - che il governo sia caduto anche per la volontà della Lega di non far partire quella commissione".

Sulla vicenda dei presunti fondi russi, "invece di provare a portare in Parlamento uno che da ministro neanche è voluto venire a riferire, sosterrei l'idea di una commissione non solo sul caso specifico ma su tutti i finanziamenti ai partiti negli anni scorsi".