Essilorluxottica, Delfin domanda arbitrato

La Delfin di Leonardo del Vecchio ha fatto domanda di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale per fare accertare le violazioni dell'accordo di integrazione fra Luxottica ed Essilor commesse dal vicepresidente della società francese post-fusione, Huiber Sagnieres e ottenere così una ingiunzione a rispettare i patti fino alla scadenza.

Delfin smentisce qualsiasi tentativo "di 'presa di controllo' di EssilorLuxottica, sia essa 'rampante' o de facto". "Le accuse e altre speculazioni circolate su tale tentativo di presa di controllo sono destituite di ogni fondamento e non possono che indurre in errore il mercato e il pubblico", si legge in una nota della holding di Leonardo del Vecchio.