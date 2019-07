Patto Cdp-Bei, 10 mld per l'economia circolare

Cassa depositi e prestiti fa squadra con la Bei e gli altri quattro istituti nazionali di promozione più grandi d'Europa per lanciare un'iniziativa da 10 miliardi a supporto dell'economia circolare. L'accordo firmato con la Banca europea per gli investimenti copre il quinquennio 2019-2023 coinvolge oltre Cdp, Bgk (Polonia), Cdc (Francia), Ico (Spagna) e Kfw (Germania). I sei partner metteranno insieme la propria esperienza per supportare la transizione verso un un modello economico sostenibile e circolare in Europa. (ANSA).