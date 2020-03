Spread Btp/Bund stabile a 180 punti

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Apertura stabile per lo spread Btp/Bund. Il differenziale segna 180 punti, sullo stesso livello della chiusura di ieri. Il mercato guarda al vertice europeo di oggi che dovrebbe decidere sui Coronabond e le misure contro l'emergenza e a un nuovo intervento della Bce attraverso il piano Omt ideato (ma fino a ora non attivato) nel 2012 dall'ex presidente Mario Draghi il quale, in un articolo all'Ft, ha esortato ad agire attraverso un incremento della spesa pubblica.