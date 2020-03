Casa: i prezzi si stabilizzano nel 2019. Milano traina +9%, Roma -3%

L'Istat registra "una sostanziale stabilizzazione dei prezzi del mercato immobiliare residenziale" nel 2019. I prezzi delle abitazioni chiudono l'anno con una diminuzione di appena un decimo di punto rispetto al 2018 e con un trascinamento sul 2020 di poco positivo (+0,1%). I prezzi delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l'80% sul totale) calano dello 0,4% nel 2019, quelli delle case nuove aumentano dell'1,1%. Rispetto al 2010, i prezzi sono diminuiti del 16,6% (-23% per le abitazioni esistenti e +1,4% per le nuove).

In questo contesto, l'ultimo trimestre del 2019 registra un nuovo aumento su base annua dei prezzi delle abitazioni, con una crescita dello 0,3% dopo lo 0,4% del terzo trimestre, secondo le stime preliminari. Su base trimestrale, invece, l'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, diminuisce dello 0,2% a causa del calo delle abitazioni esistenti (-0,3%).



I prezzi delle abitazioni a Milano registrano nel 2019 una crescita sostenuta per il quarto anno consecutivo "confermandone il ruolo di traino del mercato immobiliare" con un aumento del 9%, mentre a Roma vedono "una flessione rilevante per il terzo anno di fila", con un calo del 3,2%, secondo l'analisi dell'Istat. Rispetto al 2010 Roma continua a mostrare la flessione più elevata che, per le abitazioni esistenti, supera il 30%. A Torino, invece, i prezzi continuano a crescere nel 2019, "seppur in misura contenuta" (+0,2%). Nell'ultimo trimestre dell'anno a Milano accelera la crescita tendenziale dei prezzi fino al 12,5%, Torino mette a punto +2,6%, mentre a Roma c'è un calo del 2%.