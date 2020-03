Avvio in deciso rialzo per Piazza Affari: in apertura l'indice Ftse Mib segna un aumento del 2,02%.

Mercati azionari tutti postivi nelle prime battute della seduta: Londra ha aperto in crescita del 4,1%, Parigi e Francoforte del medesimo 5,4%.

Lo Spread Btp-Bund è in calo a 184 punti base in avvio di giornata, contro i 193 punti della chiusura di ieri. Il tasso di rendimento del decennale italiano è dell'1,57%.