Industria: fatturato gennaio +5,3%, su anno +3,8%

A gennaio, prima che l'Italia fosse colpita dall'emergenza Coronavirus, il fatturato dell'industria italiana è salito del 5,3% su base mensile, recuperando "ampiamente" il calo registrato a dicembre. Lo rileva l'Istat, evidenziando come la dinamica congiunturale rifletta aumenti "sostenuti" su entrambi i mercati: nazionale ed estero. Su base annua si è registrato un aumento del 3,8% (dato corretto per gli effetti di calendario).



Il fatturato dell'industria italiana a gennaio segna rialzi marcati per i settori dei mezzi di trasporto (+14,4%), dei prodotti farmaceutici (+10,8%) e dell'alimentare (+7,9%). E' quanto emerge dalle tavole dell'Istat su dati tendenziali. In flessione invece risultano i comparti del coke e dei prodotti petroliferi (-1,6%), della metallurgia (-0,9%) e della produzione di macchinari (-0,8%) e prodotti chimici (-0,6%).



Gli ordinativi dell'industria a gennaio aumentano dell'1,2% su base mensile, grazie al traino del mercato estero. Lo rileva l'Istat. In termini tendenziali l'indice grezzo delle commesse invece scende dell'1,8%, in questo caso gli ordini fuori confine hanno inciso negativamente.