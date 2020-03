ANSA firma l'accordo con l'agenzia giapponese Kyodo

Un nuovo accordo di partnership va ad incrementare il portafoglio di collaborazioni internazionali dell'Agenzia ANSA: Stefano De Alessandri, Amministratore Delegato ANSA, e Kakuya Ogata, Direttore della Divisione Internazionale di Kyodo - la principale Agenzia di informazione giapponese - hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la disponibilità e lo scambio dei contenuti informativi tra le due Agenzie. Si arricchisce quindi per i clienti ANSA e Kyodo l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo prevede infatti l'integrazione reciproca dei notiziari in lingua inglese e la possibilità di tradurre le notizie nelle lingue dei rispettivi Paesi.



ANSA renderà inoltre disponibili i propri notiziari in lingua italiana, e avrà la possibilità di utilizzare il flusso fotografico di Kyodo per il proprio portale ANSA.it Per Stefano De Alessandri - Amministratore Delegato ANSA - questa nuova partnership "un ulteriore e fondamentale passo avanti nella costruzione della rete di collaborazioni internazionali dell'ANSA e un importante valore aggiunto per tutti i nostri clienti, che dispongono oggi di un'offerta informativa ancora più completa e capillare".