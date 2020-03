Coronavirus: Catalfo, cassa in deroga in tutta Italia

"Tra le nuove misure che come Ministro del Lavoro sto mettendo a punto per fronteggiare il problema del Coronavirus ci sono il rafforzamento del Fondo d'integrazione salariale (FIS) e l'estensione, sull'intero territorio nazionale, della cassa integrazione in deroga a beneficio dei lavoratori che non sono coperti da altri ammortizzatori sociali o che sono occupati in aziende che li hanno terminati, intervento che riguarderà il settore privato compreso quello agricolo". Lo afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.

"Stiamo studiando delle misure per aiutare le famiglie con figli a fronteggiare la chiusura delle scuole". Lo annuncia il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, dopo la decisione del governo di chiudere le scuole fino al 15 marzo. "Il Governo - aggiunge - ha affrontato con prontezza questa situazione inedita, ora ci aspettiamo che anche l'Europa ci dia una mano permettendoci di fare tutto il necessario".

E' terminato a Palazzo Chigi il tavolo tra il premier Giuseppe Conte e le associazioni di imprese. Al tavolo partecipano Confindustria, ReteImprese, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Abi, Confprofessioni, Ania mentre per il governo sono presenti i ministri Roberto Gualtieri, Nunzia Catalfo, Paola De Micheli e i viceministri Antonio Misiani e Marina Sereni. Si tratta del terzo tavolo in corso a Palazzo Chigi tra Conte e le parti sociali. Subito prima il premier aveva visto Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri. Il pomeriggio era invece iniziato con l'incontro del capo del governo prima con i presidenti delle Regioni e poi con i sindacati.

Domani è convocato il Consiglio dei Ministri alle 10,30.