Moody's taglia rating Atlantia, ma titolo rimbalza in Borsa

Atlantia rimbalza insieme al listino di Borsa Italiana e guadagna il 2% a 19,35 euro, nonostante il downgrade di Moody's, che era evidentemente ampiamente scontato.

L'agenzia di rating Moody's "a valle della conversione in legge del decreto Milleproroghe, ha risolto la 'review for downgrade' avviata lo scorso 3 gennaio portando il rating di Atlantia a 'Ba3' dal precedente 'Ba2' e il rating di Autostrade per l'Italia a 'Ba3' da 'Ba1'". Il rating di Aeroporti di Roma è invece confermato a 'Baa3'. L'outlook su tutti i rating resta negativo.

"La decisione sul rating - si legge in una nota di Atlantia - riflette la crescente pressione politica cui è esposto il Gruppo in relazione alle modifiche unilaterali ai contratti delle concessionarie autostradali in Italia introdotte dagli articoli 13 e 35 del Decreto Milleproroghe, ora convertito in legge, e la persistente incertezza sul profilo di credito di Autostrade per l'Italia".