"Il governo ha annunciato una manovra da 3,6 miliardi che verrà approvata entro questa settimana siamo il primo paese europeo a farlo". Così il viceministro all'economia Antonio Misiani in una pausa durante l'incontro del Pd con le parti sociali.

L'opposizione, però, affila le armi con il leader della Lega Matteo Salvini che commenta: "Stanziare 3,6 miliardi di euro per soccorrere l'economia italiana in ginocchio è come dare un'aspirina a chi ha la broncopolmonite. Ne servono almeno 50".