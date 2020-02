Coronavirus:Conte vede parti sociali 4/3

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha convocato le associazioni delle imprese e i sindacati per mercoledì 4 marzo a palazzo Chigi sull'emergenza Coronavirus. Lo si apprende da fonti sindacali. L'appuntamento è alle 16.00. Nei giorni scorsi sindacati e imprese avevano scritto al premier una lettera in cui si chiedeva di lavorare per procedere a una rapida normalizzazione e far ripartire le attività ora bloccate.