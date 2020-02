Coronavirus: bozza, stop bollette 6 mesi,anche rifiuti

Sospensione per 6 mesi delle bollette di luce, gas, acqua e anche dei rifiuti. E' quanto prevede la bozza del decreto a favore delle zone colpite dal coronavirus. L'Arera, incaricata della sospensione, "disciplina anche le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi".



Arriva una stretta contro comportamenti scorretti e "pratiche commerciali che profittano di situazioni di allarme sociale" aumentando i prezzi. Lo prevede la bozza del dl sul coronavirus in arrivo al cdm. "E' considerata scorretta - si legge - la pratica commerciale che, riguardando prodotti attinenti alla salute, l'approvvigionamento di beni di prima necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo di listino" o praticato negli ultimi 30 giorni.



Stop alle rate di assicurazioni nelle zone rosse fino al 31 luglio. E' quanto prevede la bozza del decreto a favore delle aree colpite dal coronavirus che sospende anche i pagamenti dei diritti camerali per le imprese. In particolare sono sospesi i termini per i versamenti dei premi assicurativi della RCA; i termini per il versamento dei diritti camerali; i termini di pagamento delle sanzioni per le imprese.