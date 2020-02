Avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,87% a 22.994 punti. Partenza molto debole anche per tutti i

marcati azionari del Vecchio continente: Londra ha aperto con un

calo dell'1,9%, Parigi in ribasso del 2% e Francoforte del 2,3%.