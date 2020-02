Coronavirus, Borsa: Milano prova rimbalzo. Tokyo si allinea al lunedì nero

Avvio lievemente positivo per Piazza Affari, che comunque tenta di tenere dopo il 'lunedì nero': il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,68%, l'Ftse Alla share un aumento dello 0,73%. Anche gli altri mercati azionari del Vecchio Continente in lieve rialzo apertura: Londra sale dello 0,4%, Parigi dello 0,5%, con Francoforte in aumento dello 0,7%.

Resta sui livelli raggiunti ieri, sui timori dell'impatto del Coronavirus, lo spread tra Btp Bund che in apertura di giornata segna 145 punti, come ieri sera al termine della seduta. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,97%.



Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in direzioni diverse dopo il 'lunedì nero': Tokyo, chiusa per festività alla vigilia, si è allineata agli scivoloni da Coronavirus con un calo superiore ai tre punti percentuali, ma Hong Kong verso la chiusura si muove attorno alla parità e le Borse cinesi segnano un calo dello 0,6% con Shanghai e un rialzo di mezzo punto per il listino di Shenzhen.

Bene Seul (+1,1% con l'indice generale Kospi, +2,7% con quello 'tecnologico' Kosdaq), in calo invece dell'1,6% Sidney.