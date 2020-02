Gualtieri, Stati lavorino insieme contro l'evasione

L'adozione internazionale di standard sulla trasparenza fiscale "ha rinforzato la fiducia e la collaborazione fra le amministrazioni, aprendo la strada a un'azione più efficace per fronteggiare l'evasione fiscale internazionale". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante un simposio al G20 in corso a Ryiadh, in Arabia Saudita. L'evasione fiscale può essere aiutata dalla diffusione di asset finanziari digitali, che "possono facilitare l'elusione a causa del livello di anonimato consentito da alcuni di questi strumenti di pagamenti". E dunque "il problema deve essere fronteggiato velocemente, prima che l'uso di asset virtuali si diffonda fra i contribuenti di tutto il mondo", ha aggiunto.