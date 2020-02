Air Italy: De Micheli, società sospenda ogni decisione

La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha chiesto un incontro urgente con Air Italy invitando la società a sospendere ogni decisione in merito alla possibile liquidazione della compagnia fino alla riunione con i ministeri competenti. "Non è accettabile la decisione di liquidare un'azienda di tali dimensioni senza informare prima il Governo e senza valutare seriamente eventuali alternative, pertanto - dichiara la ministra - mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all'incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore".

La crisi di Air Italy rischia l'epilogo nel modo peggiore. Secondo le informazioni in possesso delle sigle sindacali regionali e nazionali del trasporto aereo, sarebbe in corso tra Milano e Doha un'assemblea dei soci che potrebbe avere un esito drammatico: chiuso il 2019 con una perdita di 200milioni di euro, la società starebbe per essere messa in liquidazione.

La voce che rimbalza con insistenza è che già oggi i soci Alisarda, che detiene il 51% del pacchetto azionario, e Qatar Airways, cui appartiene il restante 49%, potrebbero decidere di staccare la spina e nominare due liquidatori. Per il sistema italiano del trasporto aereo sarebbe un colpo ferale, che produrrebbe in una sola volta la perdita di mille e 200 posti di lavoro tra Olbia, dove la compagnia ha sede dal 1963 pur con vari riassetti, e Milano Malpensa, base operativa strategica per le mire internazionali della società.