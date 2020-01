Borsa: Asia ancora in calo con timori virus, soffre Corea

Le Borse asiatiche chiudono la seduta nuovamente in calo con gli investitori che guardano agli ultimi sviluppi sulla diffusione del coronavirus generato in Cina, e le eventuali ripercussioni sull'economia globale. Ancora chiusi per festività i listini cinesi mentre Seul (-3,1%) è il peggior listino dell'area.

In rosso Tokyo (-0,55%) mentre sui mercati valutari lo yen si apprezza sul dollaro superando di poco il valore di 109, e a 120,10 sull'euro. Seduta in negativo anche per Sydney (-1,3%) mentre è debole Mumbai (+0,1%).

Sul versante macroeconomico in arrivo i dati sulla disoccupazione in Spagna e l'indice sulla distribuzione nel Regno Unito. Raffica di indicatori dagli Stati Uniti tra cui la fiducia dei consumatori, l'ordinativo dei beni durevoli, le scorte di petrolio settimanali e l'indice Richmond Fed (manifatturiero).