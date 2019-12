Alitalia: intesa su cigs, ridotta a 1.020 persone

E' stata raggiunta l'intesa per la proroga della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Alitalia.Lo si apprende da fonti sindacali. Al ministero del Lavoro i sindacati e l'azienda in amministrazione straordinaria si sono accordati per estendere la cigs per tre mesi, fino a marzo, per un totale 1.020 persone, di cui 70 comandanti, 310 assistenti di volo e 640 addetti di terra. Si tratta di un numero inferiore a quello dei dipendenti interessati dalla procedura oggi in corso e che scade a fine anno (1.075). Sempre secondo quanto riferiscono fonti sindacali presenti al tavolo starebbero in questo momento firmando il testo dell'accordo la Filt Cgil, la Fit Cisl, la Uiltrasporti e l'Ugl trasporto aereo. Non siglerebbero invece il testo Anpac e Anpav, come era accaduto nella precedente procedura, sottoscritta a lo scorso settembre