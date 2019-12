Ania: da salute a guida, webserie e humour per la sicurezza

La diretta streaming:

Imparare a proteggersi dai rischi tipici della società di oggi guardando una webserie. E' questa l'idea che ha portato al lancio della sitcom 'Te lo assicuro', prodotta dalla Fondazione Ania, on line dal 3 dicembre. In tutto dieci puntate, con protagonista l'attore Pino Insegno, per promuovere la prevenzione sui diversi fronti: salute, previdenza e sicurezza stradale.

"Tutto ciò viene fatto in chiave umoristica, raccontando le vicissitudini della famiglia Mattioli e di quei momenti di gioco, confronto e riflessione quotidiana che si intrecciano con le tematiche assicurative", spiega la Fondazione Ania - la onlus dalle compagnie del settore - nel giorno della presentazione della serie.

Occasione anche per fare il punto su alcune delle "best practice” messe in atto dalla Fondazione, tra cui: 'Ania Cares', il pronto soccorso psicologico per le vittime della strada; 'Ania Campus', per portare tra i banchi di scuola la cultura del rispetto delle regole della strada; lo 'Street Health Tour', iniziativa che ha consentito di offrire check up medici gratuiti ad oltre 17mila persone nelle piazze italiane; o 'Aniainforma', l'app che permette di calcolare il peso forma, il fabbisogno calorico quotidiano e l'indice di rischio cardiovascolare.