Dubai2020,prima pietra Padiglione Italia

(ANSA) - DUBAI, 26 NOV - Cerimonia per la posa della prima pietra del Padiglione italiano presso il sito dell'Expo 2020 Dubai. L'Italia è così tra i primi Paesi partecipanti all'Esposizione Universale a far partire i lavori di costruzione del proprio Padiglione. La cerimonia di 'groundbreaking' presso il sito di Expo che aprirà le porte il 20 ottobre 2020, alla presenza del vice Ministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni, dell'Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener, dell' Executive Director Expo Bureau Najeeb al Ali e del Commissario generale dell'Italia Paolo Glisenti.

Il padiglione, che si estende su una superficie di 3.500 metri quadri ed è alto quasi 27 metri, si basa su un approccio circolare all'architettura, con gli scafi di tre imbarcazioni convertiti nel tetto dell'area espositiva per la durata dell'Expo. Il progetto integra materiali sostenibili - come bucce d'arancia, fondi di caffè, funghi e plastica riciclata raccolta anche nell'Oceano - in modo innovativo come elementi di costruzione.