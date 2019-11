Ey, stasera torna l'Imprenditore dell'anno

Torna stasera a Milano il Premio EY l'Imprenditore dell'anno durante il quale saranno consegnati i riconoscimenti agli imprenditori che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'economia italiana dimostrando intraprendenza, creatività e impegno.

Oltre al vincitore nazionale, riconoscimenti per i diversi settori e il Premio EY Start up, dedicato ai giovani che, partendo da un'idea originale, sono riusciti a dar vita ad un'impresa proponendo al mercato nuovi prodotti, processi e servizi.

Ad assegnare i premi la Giuria, presieduta da Gianni Mion, Presidente di Edizione, e composta da Alberto Baban, Paolo Boccardelli, Guido Corbetta, Monica Mandelli, Marco Nocivelli, Cristina Scocchia, Paolo Scudieri, Nunzio Tartaglia.