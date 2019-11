Dbrs conferma rating BBB Italia, trend stabile

L'agenzia Dbrs conferma il rating BBB (high) dell'Italia con 'trend stabile'. La "conferma del rating riflette i progressi delle banche italiane nel migliorare la qualità del credito e la moderata strategia di bilancio del governo per i mitigare i rischi alla sostenibilità del debito" afferma Dbrs in una nota. Il debito pubblico resta "molto alto e rende l'Italia vulnerabile a shock". Lo afferma Dbrs, sottolineando di vedere "positivamente le recenti decisioni delle autorità italiane di non deragliare la traiettoria di bilancio dall'impegno di andare avanti con un ulteriore consolidamento di bilancio". Dbrs valuta "positivamente la riduzione del cuneo fiscale nei prossimi anni, anche se molto modesta può essere un primo passo verso una più ampia riforma delle tasse"

"E' improbabile che l'attuale governo" resti in carica "l'intero mandato fino al 2023, ma le elezioni del presidente della repubblica nel 2022 e la forza della Lega nei sondaggi potrebbero rappresentare due importanti disincentivi" per i partiti al governo. Lo afferma l'agenzia Dbrs confermando il rating BBB per l'Italia con trend stabile. "Nonostante il nuovo governo, l'incertezza politica resta una preoccupazione e pesa sul rating" aggiunge.

Debito va di nuovo giù, spread scende ma resta sui 160 - Il debito italiano torna a scendere per il secondo mese consecutivo, a fronte di un calo della liquidità nella cassa del Tesoro. Ma l'inflazione è ai minimi di tre anni e lo spread resta vicino ai massimi di tre mesi, pur rientrando dalla fiammata di ieri: segno che l'approssimarsi di fine anno e i segnali d'instabilità politica tengono gli investitori sul chi va là. E' Bankitalia a certificare un calo del debito pubblico a 2,439,2 miliardi di euro a settembre, 23,5 miliardi in meno rispetto al mese precedente quando già era sceso di un paio di miliardi. Un dato dovuto alla riduzione del saldo di Tesoreria, le disponibilità liquide del Tesoro, per 43,7 miliardi, e dunque un effetto più contabile che legato a svolte di bilancio: il fabbisogno, sempre a settembre, è stato pari a 22,6 miliardi e le entrate si sono mantenute in linea con settembre 2018 a 28 miliardi (305,2 miliardi nei primi nove mesi dell'anno). Ma è pur sempre un dato che pone fine ai record storici di debito inanellati - quasi senza soluzione di continuità - da fine 2018 fino al massimo storico dello scorso luglio, a 2.466 miliardi di euro. Un numero che, nel contesto economico di un'Italia a crescita quasi piatta (0,1% nel terzo trimestre) e con il precedente esecutivo nel mirino dei mercati per le posizioni anti-euro della Lega, aveva contribuito a soffiare sul fuoco dello spread. Il differenziale viaggia a quota 160 e solo in chiusura si ferma a 156 punti, dopo aver sfiorato 168 ieri: molto meno dei picchi di oltre 300 durante il governo giallo-verde, ma pur sempre sui massimi visti durante il governo 'Conte bis'. Sui mercati non mancano i motivi: con l'avvicinarsi della fine d'anno, sono in molti gli investitori che hanno deciso di mettere al sicuro i guadagni realizzati grazie alla corsa dei Btp - alimentata dall'ultimo pacchetto-Draghi e dal nuovo governo un po' più europeista del precedente - degli ultimi mesi. E una buona scusa per uscire dalle posizioni in Btp l'hanno offerta i segnali di instabilità politica legati alle elezioni regionali o alle divisioni sul caso ArcelorMittal: l'ipotesi di voto anticipato spaventa gli investitori, memori delle incertezze sulla collocazione europea dell'Italia che albergano nella Lega, che è ovunque data per forza elettorale vincente dalle urne. L'Italia resta grande opportunità dati i buoni rendimenti in uno scenario mondiale di tassi sotto zero. Ma resta anche osservato speciale, dati appunto l'alto debito, la crescita esangue e, non ultimo, un tasso d'inflazione fermo a ottobre ad appena lo 0,2% annuo. Bassissimo, inutile per pensare di far scendere il rapporto debito/Pil 'diluendolo' con una maggior crescita nominale. Occhi puntati, dunque, anche sui voti delle agenzie di rating.