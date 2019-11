Manovra: Gualtieri,ci riusciremo, poi azione ambiziosa

"E' una sfida impegnativa ma sono fiducioso che siamo sulla strada giusta, sapevo che trovare 23 miliardi in 23 giorni sarebbe stato molto difficile: portare a compimento questa manovra è impegnativo ma penso che ci riusciremo e, superato questo scoglio, potremo dispiegare un'azione di governo ambiziosa". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, all'incontro 'Metamorfosi' di Huffpost organizzato in collaborazione con Gedi a Milano.



Si può "affrontare quel 5% di misure che vanno migliorate anche agli occhi del proponente e le risolveremo". Tra le misure che il governo e la maggioranza potrà affrontare vi è anche lo sgravio fiscale sulle auto aziendali, chiarisce il ministro rispondendo a Lucia Annunziata, direttore della testata on line.



"Sono fiducioso che la manovra verrà approvata senza snaturarne l'impianto superando le criticità e sarà stato un risultato quasi miracoloso, straordinario, e questo verrà percepito all'esterno". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Sapevamo che era una manovra anche in emergenza per evitare l'aumento dell'Iva e c'era uno scoglio di finanza pubblica che ha generato crisi di governo la scorsa estate", aggiunge.