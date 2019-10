Spread Btp/Bund apre sotto 130 punti

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Resta sotto i 130 punti lo spread fra Btp e Bund in apertura dei mercati. Il differenziale segna 129,6 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari allo 0,90%.

Il direttore generale del Tesoro per il debito pubblico, Davide Iacovoni, ha indicato come raggiungibile l'obiettivo di scendere sotto i 100 punti base.