Borsa Europa fiduciosa con accordo su Brexit

Le Borse europee si portano tutte in territorio positivo confidando che si possa arrivare a un accordo sulla Brexit che superi il veto dal partito unionista nordirlandese Dup. Milano e Londra salgono dello 0,4%, Francoforte dello 0,3% e Parigi dello 0,1%.

I timori che salti l'intesa sulla Brexit, dopo il no del Dup, pesano sulla sterlina (-0,2% sull'euro), che sta comunque recuperando terreno dopo che il negoziatore per la Ue Michel Barnier ha definito il testo dell'accordo "quasi completo" e ha escluso che il tema del 'consent' (il potere del parlamento nordirlandese di modificare in futuro le regole sul confine) possa ostacolare l'accordo. La trimestrale di Ericsson (+6,8%) spinge il comparto delle tlc dove si mettono in luce Tele 2 (+4,8%), Iliad (+4,8%) e Nokia (+3,7%). Fiacca Nestlé (-0,5%), i cui conti non entusiasmano gli investitori, mentre avanza Unilever (+0,8%), che ha presentato una trimestrale migliore delle attese. A Milano avanza Banco Bpm (+1,48%) mentre arranca Pirelli (-1,69%).