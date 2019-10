Sicurezza lavoro: a Roma Fairplay cup

La "Fairplay Cup" inizia la sua storia da Roma: sabato prossimo 19 ottobre, si terrà la prima edizione dell'evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra realizzata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo insieme ad alcune professionalità del settore della Sicurezza sul Lavoro e non. "Un torneo - spiega una nota degli organizzatori - che dopo la prima 'Coppa del mondo del Lavoro' giocata per la Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro il 28 aprile 2019 allo stadio di Monza. Un 'seme' per operare una vera e propria rivoluzione culturale: trasformare un tema visto come un peso, un obbligo, in un valore condiviso. Per contribuire a fermare la strage silenziosa delle 'morti bianche'". Nel Centro Sportivo "La Borghesiana" di Roma, dalle ore 15, scenderanno in campo la squadra della Nazionale Italiana Parlamentari, la Nazionale dei Vigili del fuoco e la Nazionale Italiana Giornalisti Rai.

L'incasso - con libera donazione - servirà per finanziare il progetto nelle scuole, denominato "School Safety Tour.