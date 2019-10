Whirlpool pronta a sospendere cessione. Sindacati: 'Non basta'

Whirlpool sospende fino a fine mese la cessione dello stabilimento di Napoli. ''L'azienda è disponibile a riprendere il confronto ed è pronta a considerare la sospensione della procedura di cessione di ramo d'azienda ex art.47 fino a e non oltre il 31 ottobre", ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi su Whirlpool.

Soddisfatto ma non troppo il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "I segnali che abbiamo avuto da Whirlpool e dalle esperienze pregresse non depongono a favore di una interlocuzione serena. - ha affermato nel corso del tavolo - Detto ciò, il segnale di sospensione della procedura di cessione non è il massimo, avrei preferito l'interruzione, ma in questo momento è utile andare a vedere le carte in mano all'azienda".

"Non siamo soddisfatti. La sospensione della procedura di cessione non è quello che serve per riaprire un tavolo che rimetta in discussione la decisione dell'azienda": così la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi su Whirlpool commenta la lettera con cui l'azienda si dice disponibile alla sospensione fino al 31 ottobre della procedura di cessione dello stabilimento di Napoli. "Non può continuare come se nulla fosse, non ha fatto passi avanti", aggiunge Re David ricordando l'accordo firmato ad ottobre dell'anno scorso al Mise. Quindi, rimarca, "la sospensione non può essere la base concreta di una svolta. Il ministro Patuanelli vedrà l'azienda e vedrà se ci sono le condizioni per riconvocare il tavolo".

Con la sospensione della procedura di cessione dello stabilimento Whirlpool di Napoli fino al 31 ottobre "sostanzialmente la situazione non cambia. Non si è spostata di un millimetro, neanche nei tempi. E' una fumata nera". Così il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, al termine del tavolo a Palazzo Chigi, confermando la valutazione dei sindacati "insoddisfacente". Bentivogli fa sapere che il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, "entro 24 ore incontrerà l'azienda per un confronto" e che "oggi pomeriggio si terranno le assemblee nel sito di Napoli e dopo si valuterà come procedere. Ci aspettavamo qualche passo in avanti in più", aggiunge.