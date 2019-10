Intesa Sanpaolo: finanza e innovazione per far crescere il Paese - DIRETTA

La finanza con l'innovazione, cosa si può fare per far crescere il paese. Se ne parla a Mola di Bari nel corso di un incontro organizzato da Intesa San Paolo. A confrontarsi in una tavola rotonda Paola Pisano, il ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Giuseppe Provenzano ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Carlo Messina, Consigliere Delegato e Cei Intesa Sanpaolo, Vito Pertosa, CEO Angel Group, Domenico Arcuri, amministratore Delegato di Invitalia Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico di Bari, Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.

DIRETTA

Durante l'incontro anche l'esame del caso concreto MatiPay sul quale si confronteranno Matteo Pertosa, amministratore Delegato Sitael e MatiPay Giovanna Voltolina, General Manager MatiPay Mario Costantini, amministratore Delegato Neva Finventures Raffaello Ruggieri, responsabile Global Corporate Intesa Sanpaolo in un dibattito moderato da Daniele Manca.