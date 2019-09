Marmomac dal 25/9 a Verona,1.650 aziende

(ANSA) - VERONA, 23 SET - Torna in fiera a Verona dal 25 al 28 settembre 'Marmomac', la piattaforma di promozione di riferimento del comparto lapideo, un mercato che sfiora i 18 miliardi di euro di interscambio globale, e nel quale l'Italia, in particolare per i prodotti finiti e le tecnologie, mantiene saldo un primato di qualità e valore aggiunto, con un export (2018) di 2,9 mld. Una rassegna sempre più internazionale e digital, che promuove insieme il business e la cultura di settore, con corsi per architetti e interior designer, e una forte attenzione alle sperimentazioni artistiche e i progetti dei brand di lusso. Giunta alla 54/a edizione, Marmomac si conferma il più importante evento mondiale dedicato alla pietra naturale, ai graniti, alle tecnologie di lavorazione, e mezzi di trasporto e sollevamento, design applicato e servizi. Quest'anno sono oltre 1.650 le aziende espositrici (il 64% estere), e più di 68mila gli operatori specializzati e buyer attesi da 150 nazioni.