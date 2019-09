Balzo dei costi del conto corrente, nel 2018 7,5 euro in più

"Nel 2018 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 7,5 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 86,9 euro". E' quanto emerge dall'indagine dei conti correnti della Banca d'Italia secondo cui si tratta del terzo aumento consecutivo, in netta accelerazione rispetto al 2017 (1,8 euro) e al 2016 (1,1) mentre le spese erano scese nel 2015 (-5,8 euro) e nel 2013 (-6,9 euro). Rincari anche per i conti correnti postali (4,9 euro, 2,1 nel 2017); per i conti bancari on line il costo è rimasto sostanzialmente invariato a 15,5 euro.

Le spese dei conti correnti bancari "sono aumentate principalmente per effetto dell'incremento dei canoni di base e dei canoni delle carte di debito". E "ha contribuito in modo significativo anche la crescita congiunta del numero di operazioni e delle corrispondenti commissioni applicate sui pagamenti automatici, sulle spese di scritturazione e sui bonifici on line (comunque su livelli significativamente più bassi di quelli agli sportelli)".