Gualtieri: 'L'Italia torna protagonista in Europa'

Con questo Governo "l'Italia torna ad essere protagonista in Europa, riprende il ruolo che le spetta come Paese fondatore che ha delle idee, imposta la sua visione dell'Ue come percorso per migliorare, cambiare, renderla più adatta ad affrontare le sfide del nostro mondo": lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri entrando all'Eurogruppo informale.

"Oggi presenteremo il programma di governo come illustrato dal presidente Conte in Parlamento", ha spiegato il ministro che in un'intervista a Repubblica oggi ha ricordato l'impegno per disinnescare l'aumento Iva, spiegato che la flat tax è archiviata e che Quota 100 resterà fino alla scadenza triennale.

Arrivando ad Heslinky Gualtieri ha poi sottolineato che la manovra 2020 e lo scorporo dal deficit degli investimenti verdi "sono due questioni diverse, una è la discussione della manovra e uno è il più grande processo di riforma, approfondimento, completamento dell'Unione monetaria che naturalmente ha tempi diversi, quindi sono due piani diversi".